สื่อถึงกันได้! แข้งเปแอสเชโผล่ฉลองกับแฟนนอกสนาม (มีคลิป)

บรรดานักเตะ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ทำเซอร์ไพรส์เมื่อออกมาร่วมฉลองกับแฟนบอลที่อยู่บริเวณนอกสนาม หลังเปิดบ้านเอาชนะ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 2-0 ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ได้สำเร็จ

เกมระหว่าง เปแอสเช ปะทะ เสือเหลือง ต้องลงแข่งขันแบบสนามปิดเนื่องจากปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามแฟนบอลเจ้าถิ่นยังตามมาให้กำลังใจทีมอยู่บริเวณนอกสนาม และก็ไม่ผิดหวังเมื่อทีมเอาชนะไปได้ 2-0 ผ่านเข้ารอบด้วยสกอร์รวม 3-2

ระหว่างที่แฟนบอลรวมตัวฉลองอยู่นอกสนามหลังจบเกมนั้นเอง ปรากฏว่าบรรดาขุนพลเปแอสเชทำเซอร์ไพรส์เมื่อโผล่ออกมาร่วมฉลองด้วย เรียกเสียงเฮได้ดังสนั่น

🇪🇺 PSG players and fans celebrate the victory over Borussia Dortmund 11/03/2020pic.twitter.com/LVxlVW3nuJ