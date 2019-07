ส่อย้าย! โรสหลุดโผไก่ทัวร์ปรีซีซัน

แดนนี โรส ฟูลแบ็คของสเปอร์ส ส่อแววได้ย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ หลังไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดทัวร์ปรีซีซันที่เอเชีย

กองหลังทีมชาติอังกฤษเพิ่งออกมายอมรับเมื่อเดือนก่อนว่า เขายังไม่รู้อนาคตว่าจะได้อยู่กับทีมต่อไปหรือย้ายสโมสร

ล่าสุดดูเหมือนว่า ดาวเตะวัย 29 มีโอกาสย้ายทีมสูงกว่าแล้ว หลังจะไม่ได้ร่วมทีมบินไปทัวร์ปรีซีซันที่สิงคโปร์ในวันพุธนี้ เช่นเดียวกับในรายของ คีแรน ทริปเปียร์ ที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับ แอต.มาดริด ส่วนนักเตะที่มีข่าวย้ายทีมอย่าง คริสเตียน เอริคเซน และ โทบี้ อัลเดอร์ไวเรลด์ มีชื่อร่วมเดินทางไปด้วย

รายงานระบุว่า ทีมของ เมาริซิโอ โปเช็ตติโน ต้องการค่าตัวโรส 25 ล้านปอนด์ แต่ถ้าไม่มีทีมใดยื่นข้อเสนอเข้ามา นักเตะจะได้อยู่ค้าแข้งกับทีมต่อไปในซีซันหน้า เพราะเขายังเหลือสัญญากับทีมถึงปี 2021

The squad for our @IntChampionsCup matches in Singapore and Shanghai has been confirmed.#SpursTour2019 ⚪️ #ICC2019 pic.twitter.com/rD8lTjffB3