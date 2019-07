สู่อนาคต! ราชันปล่อยชุดแข่งที่ 3 ฤดูกาล 2019/20

เรอัล มาดริด เปิดตัวชุดแข่งที่สามที่จะใช้ทำการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ 2019/20 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชุดเยือนที่สามในฤดูกาลนี้ มาในสีเขียวฟ้าสีสันสวยงาม โดยชุดแข่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก เทคโนโลยี และ นวัตกรรมความก้าวหน้าของทีมเป็นหลัก อีกทั้งสีเขียวของเสื้อตัวนี้ยังหมายความถึงวิสัยทัศน์การมองการณ์ไกลถึงอนาคต

โดยชุดแข่งที่สามจะใช้คอวี แบบย้อนยุคคลาสสิคขลิบสีดำ เช่นเดียวกับแขนเสื้อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงชุดแข่งในอดีตที่ได้รับความนิยมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งชุดแข่งยังคงใช้เทคโนโลยี CLIMACHILL ที่ช่วยระบายเหงื่อและความร้อนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ แฟนบอลราชันชุดขาว สามารถหาซื้อเสื้อแข่งชุดที่สามได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคมเป็นต้นไปที่ช็อปอดิดาส, ตัวแทนจำหน่าย และเว็บไซต์ Adidas.com

First make history. Then own the future.

Presenting our brand new @adidasfootball 2019/20 third kit.

👕 Get yours now: https://t.co/Icff9ZRkTR#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/SFfTTVDIKH