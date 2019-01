ส่อชวดดวลไทย! สื่อจีนเผยภาพอาการบาดเจ็บ หวู เล่ย

หวู เล่ย กองหน้าทีมชาติจีน ส่อพลาดลงเล่นรอบ 16 ทีมสุดท้าย ในเอเชียนคัพ พบ ทีมชาติไทย จากอาการบาดเจ็บหนักที่บริเวณไหล่ซ้าย

กองหน้าดาวซัลโวสูงสุดไชนีส ซูเปอร์ ลีก พลาดการลงสนามในเกมนัดที่ผ่านมากับทีมชาติเกาหลีใต้ เพราะมีอาการบาดเจ็บที่ไหล่ซ้าย ซึ่งคาดว่าน่าจะรวมถึงเกมรอบ 16 ทีมสุดท้าย กับทีมชาติไทยด้วย

ล่าสุดสำนักข่าว Sina Sport ของจีน ได้รายงานและอัพเดตภาพสแกนบริเวณหัวไหล่ โดยผลแสกนดังกล่าว เผยให้เห็นว่า ดาวยิงทีมชาติจีนนั้น มีอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกไหปลาร้าหัก รวมถึงมีอาการไหล่หลุดด้วย

AFC Asian Cup 2019: Horrific images of Wu Lei’s injury indicate he could miss Thailand tie



