สองแต้มหลุดมือ! 'อโมริม'เสียดาย แมนฯยูฯ ควรยิง บอร์นมัธ ขาดลอยตั้งแต่ครึ่งแรก

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับว่าผิดหวังที่ทีมทำได้แค่เสมอกับ บอร์นมัธ ทั้งที่มีโอกาสยิงประตูมากมาย และเกมควรขาดลอยตั้งแต่ครึ่งแรก
ปีศาจแดง เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ด เสมอ บอร์นมัธ 4-4 ทั้งที่เป็นฝ่ายขึ้นนำถึงสามครั้งแต่รักษาสกอร์ไม่ได้ ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสยอมรับว่ารู้สึกเหมือนทีมทำแต้มหลุดมือ เพราะน่าจะยิงประตูได้มกกว่านี้จากโอกาสที่สร้างได้
“น่าผิดหวังมาก เกมบ้าๆแบบนี้ หลายคนอาจคิดว่าเราทำแต้มหล่นในครึ่งหลัง แต่ผมมองว่าเราพลาดตั้งแต่ครึ่งแรก เราครองเกมและสร้างโอกาสได้เยอะ ควรได้สกอร์ที่ขาดกว่านี้ตั้งแต่พักครึ่ง” อโมริม กล่าว
“แฟนบอลอยากเห็นชัยชนะและฟุตบอลที่ดี เราทำได้ในบางช่วง แต่ต้องคมกว่านี้ เพราะสร้างโอกาสมากจริงๆ เราต้องหาวิธีปิดเกมให้ได้ เรื่องนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว มันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา”