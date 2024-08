สองเด้ง! แบนกรรมการ T2 คู่ปัญหาลำปาง-แพร่ เพิ่มเติม ปล่อยทดเวลา 90+65

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ลงโทษแบนเพิ่มเติมต่อ นายเสกสรร พันธ์ศรี ผู้ตัดสินที่ 1 เกมเมืองไทย ลีก คู่ ลำปาง เอฟซี พบ แพร่ ยูไนเต็ด ข้อหาปล่อยให้หยุดแข่งขันเป็นเวลานาน มีการทดเวลายาวนานถึง 90+65 รวมเบ็ดเสร็จถูกแบน 6 สัปดาห์⁣

⁣ก่อนหน้านี้ นายเสกสรร พันธ์ศรี ผู้ตัดสินที่ 1 ถูกลงโทษแบนข้อหาแรก คือ ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ที่ไม่ได้ให้ใบแดงกับผู้รักษาประตูหมายเลข 24 นายกิตติศักดิ์ หมู่สวัสดิ์ สโมสรลำปาง เอฟซี ที่ใช้เท้าขวาเหยียบไปที่บริเวณใบหน้าของผู้เล่นหมายเลข 27 นายอาทิตย์ พรหมขันธ์ ของสโมสรแพร่ ยูไนเต็ด ⁣⁣

⁣ขณะที่ข้อหาล่าสุดที่นายเสกสรร พันธ์ศรี โดนแบนเพิ่มเติม คือ ปล่อยให้ผู้เล่น ทั้ง 2 ทีมประท้วงไม่เข้าสู่การแข่งขัน ทำให้หยุดการแข่งขันเป็นเวลานาน ซึ่งเกมนี้มีการทดเวลานานถึง 90+65⁣

⁣ผลการพิจารณาโทษ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการเมืองไทย ลีก (ไทยลีก 2) วันที่ 17 สิงหาคม 2567 คู่ระหว่างสโมสร ลำปาง เอฟซี พบ สโมสร แพร่ ยูไนเต็ด⁣

- เหตุการณ์หยุดการแข่งขันเป็นเวลานาน ที่กระทบต่อภาพลักษณ์การแข่งขัน⁣

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ได้ขอให้คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน พิจารณาเหตุการณ์ที่ ผู้ตัดสินไม่ควบคุมการแข่งขัน ปล่อยให้ผู้เล่น ทั้ง 2 ทีมประท้วงไม่เข้าสู่การแข่งขัน ทำให้หยุดการแข่งขันเป็นเวลานาน เป็นความบกพร่องของผู้ตัดสินหรือไม่ และ ขอให้คณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน พิจารณาการทำหน้าที่ของผู้ควบคุมการแข่งขัน ที่ไม่ได้เร่งรัดแจ้งให้ทั้งสองทีมลงทำการแข่งขันต่อตามคำตัดสินของผู้ตัดสิน และไม่ได้จัดพื้นที่เขตเทคนิคให้พร้อมที่จะเริ่มการแข่งขันต่อ จนทำให้หยุดการแข่งขันเป็นเวลานาน เป็นความบกพร่องของผู้ควบคุมการแข่งขัน หรือไม่⁣

- ผลพิจารณา⁣

ลงโทษนาย เสกสรร พันธ์ศรี ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด "พักการปฏิบัติหน้าที่ 1 เดือน" เนื่องจากผู้ตัดสินไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกติกา Laws of the Game 2024/25 หัวข้อที่ 5 ข้อ 3 Powers and duties และระเบียบการแข่งขันที่สมาคมกำหนด ปล่อยให้เหตุการณ์ล่าช้าออกไปเกือบ 1 ชั่วโมง ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของการแข่งขันและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย⁣

สำหรับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1-2 และผู้ตัดสินที่ 4 รวมถึงผู้ประเมินผู้ตัดสิน คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน เห็นว่า "ไม่มีความบกพร่อง" เพราะถือเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตัดสินในการตัดสินใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น⁣

⁣ลงโทษนายขจร ตรีโสภณากร ผู้ควบคุมการแข่งขัน ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด ลงโทษ ตักเตือน เนื่องจาก ผู้ควบคุมการแข่งขันได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะต้องดำเนินการให้สามารถเริ่มการแข่งขันและสิ้นสุดการแข่งขันลงด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยสมบูรณ์แล้ว แต่ผู้ควบคุมการแข่งขันได้ทำเกินกว่าอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของตน ที่เสนอเวลาให้กับทีมลำปาง เอฟซี ต้องกลับมาแข่งขันใหม่ภายใน 15 นาที ซึ่งควรเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตัดสินในการควบคุมเวลาในสนามแข่งขัน แต่เมื่อผู้ตัดสินไม่ได้ดำเนินการ จึงทำให้ผู้ควบคุมการแข่งขันดำเนินการแทนไปโดยไม่แจ้งผู้ตัดสินทราบก่อนตามอำนาจหน้าที่