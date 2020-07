สองเดือนซ้อน! บรูโนผงาดแข้งยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีก มิ.ย.

บรูโ​น แฟร์นันด์ส แนวรุกของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนมิถุนายนไปครอง เป็นสมัยที่สองติดต่อกันของเจ้าตัว หลังได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ไปก่อนหน้านี้

จอมทัพทีมชาติโปรตุเกส ย้ายมาสร้างอิทธิพลต่อเกมรุกของทัพปีศาจแดงในทันที โดย พร้อมช่วยให้ทัพปีศาจแดงไร้พ่ายติดต่อกันยาวนาน 17 นัดรวมทุกรายการ ซึ่งหากนับเฉพาะในพรีเมียร์ลีก เขามีส่วนร่วมในการทำประตูไปแล้ว 13 ประตูจาก 10 เกมที่ลงเล่น (7 ประตู 6 แอสซิสต์)

อ่านบทความต่อด้านล่าง

ทั้งนี้ บรูโน เป็นนักเตะแมนฯยูไนเต็ดคนแรกที่คว้ารางวัลรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกสองเดือนติดต่อกันในรอบ 14 ปีต่อจาก คริสเตียโน โรนัลโด้ ที่เคยทำได้ในเดือนพฤศจิกายน/ธันวาคม ปี 2006

ขณะที่รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนมิถุนายนตกเป็นของ นูโน เอสปิริโต้ ซานโต้ กุนซือของวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส

A dream start 💫



🔴 Back-to-back @EASPORTSFIFA Player of the Month wins for @B_Fernandes8 #PLAwards pic.twitter.com/eosQdO2nvY