สองมาตรฐาน! 'ชล็อต'ฉุนเปาริบประตู ฟาน ไดค์, ชี้ แมนฯซิฯ ก็เคยได้ประตูแบบนี้

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ชลิเวอร์พูล ออกอาการหัวเสียหลังลูกโหม่งของ เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ ในเกมที่บุกแพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 ถูกปฏิเสธเพราะผู้ตัดสินมองว่า แอนดี้ โรเบิร์ตสัน ล้ำหน้าและรบกวนผู้รักษาประตูคู่แข่ง
จังหวะดังกล่าว 'ร็อบโบ้' ยืนอยู่ข้างหน้า จานลุยจิ ดอนนารุมมา นายด่านเรือใบสีฟ้า ก่อนจะก้มหัวหลบลูกโหม่งของกองหลังชาวดัตช์ที่กำลังพุ่งเข้าประตู แม้จะไม่โดนบอลแต่ผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้า และ VAR ยืนยันตามนั้น
โดย ชล็อต มองว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดอย่างชัดเจน พร้อมยกตัวอย่างลูกยิงของ จอห์น สโตนส์ ที่แมนฯ ซิตี้ เคยทำได้ในเกมชนะ วูล์ฟส์ เมื่อปี 2024 ซึ่งจังหวะนั้น แบร์นาร์โด้ ซิลวา ก็ก้มหัวหลบคล้ายกัน แต่ผู้ตัดสินคนเดียวกันอย่าง คริส คาวานาห์ กลับให้เป็นประตู
“มันชัดเจนมากว่าผู้ตัดสินตัดสินผิดพลาด โรเบิร์ตสัน ไม่ได้รบกวนผู้รักษาประตูเลย” ชล็อต กล่าว
“มีคนโชว์คลิปจากเกมที่ ซิตี้ ยิงใส่วูล์ฟส์ ปีที่แล้วให้ผมดู ลูกแบบเดียวกันเลย และผู้ตัดสินคนเดิมก็ให้เป็นประตู” สลอตกล่าว
นอกจากนี้ กุนซือชาวดัตช์ยังตั้งคำถามกับจังหวะที่ VAR เรียกให้ผู้ตัดสินย้อนกลับมาให้จุดโทษแก่ซิตี้ หลัง คาวานาห์ ปฏิเสธในจังหวะแรกที่ จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี นายประตูหงส์แดง ถูกมองว่าทำฟาวล์ใส่ เจเรมี โดกู
“ผมเห็นว่ามีการปะทะจริง แต่หลังจากนั้นเขายังสามารถเล่นบอลต่อได้ตามต้องการ บางครั้ง VAR ก็ให้จุดโทษแบบนี้ บางครั้งก็ไม่ — ผมคงพูดอะไรมากไม่ได้”