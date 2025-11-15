สส.อนุชา นำทีม อบจ.ชัยนาท แชมป์กีฬา 7 HD ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

วันนี้ 15 พ.ย.2568 ที่ บริเวณเทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท นายอนุชา นาคาศัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยนาท เขต 1 พร้อมด้วย นางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โค้ชเมธ สุเมธ อยู่โต และนักฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 HD ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมเปียนคัพ 2025 จาก รร.อบจ.ชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่เทศบาลตำบลตลุก โดยมี นายธีระ ศรีเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลุก ให้การต้อนรับสำหรับปัจจุบัน สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ขยายวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ถูกน้ำท่วม และระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
โดย สส.อนุชาได้กล่าวแก่พี่น้องชาวชัยนาทว่า “วันนี้ตนและน้องๆ นักฟุตบอล รร.อบจ.ชัยนาท มาร่วมให้กำลังใจและพร้อมช่วยเหลือพี่น้องชาวชัยนาท เราจะสู้ไปด้วยกัน อะไรที่ตนเองช่วยเหลือได้ พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขอให้มั่นใจว่าตนเองจะไม่ทอดทิ้งให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพียงลำพัง ขอให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้
น้องๆ นักฟุตบอลยังได้กล่าวว่า “ ทีมพวกตนขอขอบคุณพี่น้องชาวชัยนาทที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้พวกตน ในการแข่งขันฟุตบอล แชมป์กีฬา 7 HD ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมเปียนคัพ 2025 ที่ผ่านมา จนได้รับชัยชนะ วันนี้พวกตน พร้อมกับ โค้ชสุเมธ สส.อนุชา และนายกต้อย จิตร์ธนา นายก อบจ.ชัยนาท จึงได้เดินทางมาให้กำลังใจทุกคน พร้อมนำถ้วยแชมป์มาให้พี่น้องชาวชัยนาทที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา ได้ชื่นชม และปลื้มกับการได้แชมป์ในครั้งนี้ร่วมกันเพราะถ้วยนี้คือของคนชัยนาท“
ซึ่งระหว่างพบปะให้กำลังใจผู้ประสบภัยชาวเทศบาลตำบลตลุก พี่น้องชาวชัยนาทต่างเข้ามาแสดงความยินดี พร้อมขอถ่ายรูปร่วมกับน้อง ๆ นักฟุตบอลอย่างเป็นกันเอง คึกครื้น