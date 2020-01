สวยพี่สวย! ปืนปิดดีลยืม 'มารี' พ่วงซื้อขาด

อาร์เซนอล แถลงอย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว ปาโบล มารี กองหลังตัวเก่งของฟลาเมงโก้ มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาด

ทัพปืนใหญ่ประสบปัญหาแนวรับในฤดูกาลนี้ โดย มิเกล อาร์เตต้า ต้องการคว้าเซ็นเตอร์ฮาล์ฟเท้าซ้ายมาร่วมทีม และเจาะจงไปที่แนวรับสแปนิชรายนี้ซึ่งก่อนหน้านี้การเจรจาเกือบต้องยุติแต่ทว่ากลับมาเจรจากันในที่สุด

โดยล่าสุด อาร์เซนอล ได้แถลงยืนยันว่าพวกเขาคว้าตัว ปาโบล มารี มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล พร้อมออปชั่นซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y