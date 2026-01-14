อยุธยา ยูไนเต็ด
กิตติธัช ศรีสุข

สรุปผลงานฟุตบอล ช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 16 ทีม

พราม แบ็งค็อก 2-3 สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 3-1 พลังกาญจน์ เอฟซี

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 4-0 ปัตตานี เอฟซี

ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด 1-3 ราชบุรี เอฟซี

ลำพูน วอริเออร์ 2-0 สุโขทัย เอฟซี

ขอนแก่น ยูไนเต็ด 2-0 นครปฐม ยูไนเต็ด

อยุธยา ยูไนเต็ด 3-0 อุตรดิตถ์ เอฟซี

พีที ประจวบ เอฟซี 1-0 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

สโมสรที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม ช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26

ไทยลีก 1 : สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด, ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด, บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, ราชบุรี เอฟซี, ลำพูน วอริเออร์, อยุธยา ยูไนเต็ด, พีที ประจวบ เอฟซี

ไทยลีก 2 : ขอนแก่น ยูไนเต็ด

