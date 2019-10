สร้างสถิติต่อเนื่อง! ผีไร้ชัยเกมเยือน 10 เกมติดรอบ 30 ปี

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สร้างอีกสถิติที่ไม่น่าจดจำ หลังไม่สามารถเก็บชัยชนะเกมเยือนได้เป็นนัดที่ 10 ติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี

ลูกทีมของ โอเล กุนนาร์ โซลชา ทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับอาแซด อัลค์มาร์ 0-0 ในเกมยูฟ่า ยูโรป้า ลีก เมื่อคืนที่ผ่านมา

โดยผลเสมอในเกมดังกล่าวทำให้พวกเขา ทำสถิติไม่ชนะเกมเยือนติดต่อกันเป็นนัดที่ 10 ย่ำแย่ที่สุดในรอบ 30 ปี โดยสถิติที่เลวร้ายที่สุดคือ 11 นัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายนในปี 1989

