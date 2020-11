สร้างความคุ้นชิน!นิชิโนะปรับเวลาซ้อม-ฉัตรชัยถอนดวล ออลสตาร์

กุนซือช้างศึก เรียกลูกทีมมารายงานตัว พร้อมปรับเวลาซ้อมให้เร็วขึ้น เพื่อเตรียมพบกับ ไทยลีก ออล สตาร์ วันที่ 14 พฤศจิกายนนี้

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรม ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ เรสซิเดนซ์ อากิระ นิชิโนะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ทำการเรียนลูกทีมมารายงานตัว เพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อมช่วง ปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 พร้อมมีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลนัดกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" พบกับทีม ไทยลีก ออล สตาร์

เฮดโค้ชวัย 65 ปี เพิ่งพาลูกทีม และ ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชทุกคน ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ปรากฎว่าผลเป็นลบทั้งหมด ก่อนที่วันนี้ จะเรียกเข้ามารายงานตัวทันที ท่ามกลางบรรยกาศที่คึกคัก ด้วยจำนวนผู้เล่น 24 ราย โดย ฉัตรชัย บุตรพรม ผู้รักษาประตูจาก บีจี ปทุม ยูไนเต็ด จำเป็นต้องถอนตัวออกไป หลังมีอาการบาดเจ็บ และ ก่อนหน้านี้ ทีมก็เรียก ขวัญชัย สุขล้อม ผู้รักษาประตูจาก พีที ประจวบ เอฟซี เข้ามาแทนแล้ว

ทั้งนี้ นอกจาก อากิระ นิชิโนะ จะกล่าวต้อนรับนักเตะเป็นการภายในระหว่างประชุมทีมแล้ว เทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่น ยังตัดสินใจปรับเปลี่ยนเวลาซ้อมให้เร็วขึ้น จากปกติ เวลา 17.00 น. มาเป็นเวลา 16.00 น. ทุกวันในแคมป์นี้ เพื่อสร้างความคุ้นชินกับสภาพอากาศ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับวันแข่งขัน

ทีมเพิ่มเติม

เผยชื่อ Goal 50 : 50 นักเตะที่ดีที่สุดในโลก

สำหรับ ฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออลสตาร์ จะแข่งขันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

โดย แฟนบอล สามารถหาซื้อบัตรเข้าชมเกมได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ http://bit.ly/THAVSALLSTARS ซึ่งโซน WA-WE ราคา 300 บาท โซน WWWA-WWWB ราคา 200 บาท โซน EA-EB ราคา 150 บาท โซน EEA-EEB, EEEA-EEEB ราคา 120 บาท และโซน NA-NB, SA-SB ราคา 100 บาท