เลียม โรซีเนียร์ เฮดโค้ชเชลซี ออกมาสยบข่าวลือที่ว่า โคล พาลเมอร์ เริ่มไม่มีความสุขกับชีวิตในถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ และต้องการย้ายไปอยู่กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในช่วงซัมเมอร์หน้า
ก่อนหน้านี้ The Sun รายงานว่าแนวรุกทีมชาติอังกฤษรู้สึก “ไม่มั่นคง” หลังย้ายจาก แมนฯ ซิตี้ มาอยู่กับ เชลซี ด้วยค่าตัว 42.5 ล้านปอนด์ เมื่อ 2 ปีก่อน โดยแข้งวัย 23 ปี ซึ่งเติบโตมาในฐานะแฟนปีศาจแดง ถูกอ้างว่าคิดถึงบ้านเกิด และเปิดโอกาสกับการย้ายไปเล่นในถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด
อย่างไรก็ตาม โรซีเนียร์ ยืนยันว่าข่าวลือทั้งหมดไม่เป็นความจริง โดย พาลเมอร์ ถือเป็นหนึ่งในนักเตะ “ห้ามแตะต้อง” ของเชลซี และเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่เมื่อปีที่แล้ว ยาวถึงเดือนมิถุนายน 2033
เมื่อถูกถามว่า พาล์เมอร์ ทั้ง 'ห้ามแตะต้อง' และ 'มีความสุข' ที่เชลซีหรือไม่ โรซีเนียร์ ตอบว่า : "ใช่และใช่"
"ผมไม่แปลกใจกับจังหวะเวลาของข่าวลือ เมื่อผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาและทันใดนั้นก็มีคนไม่สบายใจ ซึ่งมันไม่เป็นความจริง"
“โคล อยู่ที่นี่ เขามีความสุขมาก และผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นเขากลับมาลงสนามอีกครั้ง”