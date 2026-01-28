Goal.com
สันติภพ เหลืองอ่อน

สยบข่าวโยงแมนฯยูฯ! 'โรซีเนียร์'ยืนยัน พาลเมอร์ ยังเป็นแข้งห้ามแตะต้องของ เชลซี

เลียม โรซีเนียร์ เฮดโค้ชเชลซี ออกมาสยบข่าวลือที่ว่า โคล พาลเมอร์ เริ่มไม่มีความสุขกับชีวิตในถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ และต้องการย้ายไปอยู่กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในช่วงซัมเมอร์หน้า

ก่อนหน้านี้ The Sun รายงานว่าแนวรุกทีมชาติอังกฤษรู้สึก “ไม่มั่นคง” หลังย้ายจาก แมนฯ ซิตี้ มาอยู่กับ เชลซี ด้วยค่าตัว 42.5 ล้านปอนด์ เมื่อ 2 ปีก่อน โดยแข้งวัย 23 ปี ซึ่งเติบโตมาในฐานะแฟนปีศาจแดง ถูกอ้างว่าคิดถึงบ้านเกิด และเปิดโอกาสกับการย้ายไปเล่นในถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด

อย่างไรก็ตาม โรซีเนียร์ ยืนยันว่าข่าวลือทั้งหมดไม่เป็นความจริง โดย พาลเมอร์ ถือเป็นหนึ่งในนักเตะ “ห้ามแตะต้อง” ของเชลซี และเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่เมื่อปีที่แล้ว ยาวถึงเดือนมิถุนายน 2033

เมื่อถูกถามว่า พาล์เมอร์ ทั้ง 'ห้ามแตะต้อง' และ 'มีความสุข' ที่เชลซีหรือไม่ โรซีเนียร์ ตอบว่า : "ใช่และใช่"

"ผมไม่แปลกใจกับจังหวะเวลาของข่าวลือ เมื่อผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาและทันใดนั้นก็มีคนไม่สบายใจ ซึ่งมันไม่เป็นความจริง"

โคล อยู่ที่นี่ เขามีความสุขมาก และผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นเขากลับมาลงสนามอีกครั้ง

