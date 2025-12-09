สมาธิหลุด! โค้ช เทพศิรินทร์ ตำหนิลูกทีมยังหลงระเริงแชมป์จตุรมิตร

‘โค้ชอาร์ท’ ธวัชชัย ทองฮวด ผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ ตำหนิลูกทีมเสียสมาธิง่าย และยังหลงไปกับความสำเร็จแชมป์จตุรมิตรสามัคคี หลังพ่ายจุดโทษ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 5-6 ในการแข่งขัน ASSETWISE BG CUP U19
เทพศิรินทร์ เพิ่งผงาดคว้าแชมป์จตุรมิตร สมัยที่ 7 ก่อนจะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ ASSETWISE BG CUP U19 นัดแรก แต่เริ่มต้นไม่ดีนัก หลังตามตีเสมอในเวลา 1-1 ก่อนดวลจุดโทษแพ้คู่แข่งในเกมนี้
"สมาธิของเด็กยังไม่ค่อยดี เหนื่อยเพิ่งกลับมาจากจตุรมิตร ด้วยความเป็นเด็กยังมีหลงระเริงไปก็ต้องค่อยๆ ปรับกันไป" ‘โค้ชอาร์ท’ยอมรับนักเตะที่เสียสมาธิจนกระทบต่อผลงานทีม
"ผมเข้าใจเด็กมีเรื่องสโมสรที่ต้องไปต่อหรือมหาวิทยาลัย อะไรหลายอย่างทำให้สมาธิแกว่ง ก็เดี๋ยวครั้งหน้าค่อยว่ากัน ทีมชุดนี้มี 16 ปี บางส่วน รมถึง 17 ปี และ 18 ปี ผสมกันไป”
“จริงๆ เราไม่อยากให้เขาจบจากจตุรมิตรแล้วมันขาดเกมต่อเนื่อง อยากให้มีน้องมีเกมต่อเนื่องด้วย แต่ก็ยังดีที่เราเอาตัวรอดในเวลาไว้ได้ แต่ก็ต้องปรับเรื่องการเข้าทำอีกพอสมควร"
จากนั้นได้พูดถึง “โบ๊ท คำสิงห์” หรือ ภูวรักษ์ คำสิงห์ ที่เข้ามาซ้อมกับทีม และหวังได้รับโอกาสลงสนามในรายการนี้ว่า
"ตอนนี้น้องพยายามเข้ามาซ้อม เดี๋ยวหาจังหวะอีกที ผมส่งชื่อให้เด็กเล่น ผมต้องให้เด็กได้เล่นทุกคนจะมากจะน้อยยังไง แต่ต้องรอเช็คสภาพร่างกาย”
“เรายังไม่ได้ลงทีมเห็นแมตช์ฟิตของน้อง ถ้าลงไปเดี๋ยวจะอันตรายทั้งต่อทีม และตัวน้องเองเรื่องอาการบาดเจ็บ" กุนซือ เทพศิรินทร์ ปิดท้าย