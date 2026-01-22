ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล
สันติภพ เหลืองอ่อน

สมาคมฯ ให้โอกาส 'โค้ชวัง' คุมช้างศึก U23 ลุยเอเชียน เกมส์

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ บรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับ ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ออกไปเป็นที่เรียบร้อย ด้วยสัญญาจนถึงสิ้นสุดการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมเอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ ประเทศญี่ปุ่น⁣

โดย ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล เข้ามารับงานเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา และนำทีมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน U23 ประจำปี 2025 ที่อินโดนีเซีย ต่อด้วยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี, ฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ และล่าสุดในศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย⁣

สำหรับการแข่งขันในปี พ.ศ. 2569 ของฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ รวมถึงมหกรรมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคมนี้

