สมาคมฯ ให้โอกาส 'โค้ชวัง' คุมช้างศึก U23 ลุยเอเชียน เกมส์

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ บรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับ ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ออกไปเป็นที่เรียบร้อย ด้วยสัญญาจนถึงสิ้นสุดการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมเอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ ประเทศญี่ปุ่น
โดย ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล เข้ามารับงานเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา และนำทีมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน U23 ประจำปี 2025 ที่อินโดนีเซีย ต่อด้วยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี, ฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ และล่าสุดในศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย
สำหรับการแข่งขันในปี พ.ศ. 2569 ของฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ รวมถึงมหกรรมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคมนี้