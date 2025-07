สมาคมฯ ยืนยัน 'อิรัก-ฮ่องกง-ฟิจิ' ร่วมฟาดแข้งคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 - ประกาศเจ้าภาพ 16 ก.ค.

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศยืนยัน ทีมชาติอิรัก อันดับ 58 ของโลก, ทีมชาติฮ่องกง อันดับ 147 ของโลก และ ทีมชาติฟิจิ อันดับ 150 ของโลก คือ 3 ทีม ที่ตอบรับเข้าร่วมศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 โดยเป็นเกมนานาชาติ International 'A' Match ตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2568 ⁣

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานถ้วยรางวัล "คิงส์คัพ" สำหรับการแข่งขันฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัล "คิงส์คัพ" ในการแข่งขันฯ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2565 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันจึงนับว่าถ้วยพระราชทานนี้มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และเก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของทวีปเอเชีย ⁣

ขณะที่ การเปิดรับข้อเสนอการเป็นเจ้าภาพ สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ปรากฏว่า มี 3 จังหวัด ที่ยื่นความจำนงเสนอตัวเข้ามาอย่างเป็นทางการ ภายใต้เงื่อนไขที่สมาคมฯ แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ คือ จะต้องมีความพร้อมพื้นฐานตามเกณฑ์ต่าง ๆ ของแมตช์นานาชาติ ตามข้อกำหนดของฝ่ายจัดการแข่งขัน ⁣

จังหวัดกาญจนบุรี : สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)⁣

จังหวัดสงขลา : สนามกีฬาติณสูลานนท์⁣

จังหวัดเชียงใหม่ : สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี⁣

โดยขั้นตอนต่อไป ฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมฯ ได้พิจารณาตรวจสอบความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตามข้อกำหนด และแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบต่อไปภายในงาน FA THAILAND AWARDS 2024/25 - BEYOND LIMITS ในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2568 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ The Banquet Hall at Nathong (เหม่งจ๋าย) โดยคณะกรรมการที่ สมาคมฯ ได้ทำการพิจารณาอย่างดีที่สุดทั้งในมิติของฟุตบอล (คุณภาพการแข่งขัน), มิติทางเศรษฐกิจ, มิติส่งเสริมการท่องเที่ยว และ มิติของกระแสฟุตบอลภายในจังหวัด