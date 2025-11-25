manchester-united-ruben-amorim(C)Getty Images
สมควรแพ้! 'อโมริม'ฉุนลูกทีมปล่อย เอฟเวอร์ตัน 10 คนเล่นดีกว่า

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับตามตรงว่าทีมโชว์ฟอร์มย่ำแย่และสมควรแพ้ เอฟเวอร์ตัน ทั้งที่คู่แข่งเหลือ 10 คนตั้งแต่ต้นเกม

ปีศาจแดง พ่ายคารังต่อ ท็อฟฟี่เม็น 0-1 โดยทีมเยือนเหลือผู้เล่น 10 คนตั้งแต่นาทีที่ 13 หลัง อิดริสซา กานา เกย์  โดนใบแดง แต่เจ้าถิ่นกลับทำอะไรไม่ได้ ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสชี้ว่าฟอร์มเกมนี้เต็มไปด้วยความผิดพลาดและขาดความเข้มข้น ทำให้ชวดโอกาสขยับขึ้นท็อปโฟร์แบบน่าผิดหวัง

ความรู้สึกของผมคือความหงุดหงิด ความผิดหวังกับวิธีที่เราเล่น ทั้งที่พวกเขาเหลือ 10 คนกว่า 70 นาที แต่ เอฟเวอร์ตัน ยังทำได้ดีกว่า เราสมควรแพ้ เราเล่นได้ไม่ดี และไม่มีความเข้มข้นที่ถูกต้อง นั่นคือทั้งหมด

โดย อโมริม ยังย้ำว่าทีมยังห่างไกลจากระดับที่ต้องการในการลุ้นอันดับหัวตารางในตอนนี้

ผมรู้ว่าเรายังอยู่ในจุดไหน ผมรู้สึกแบบนี้มาตลอดช่วงที่ผ่านมา เราไม่ได้อยู่ใกล้ระดับที่ควรจะเป็นเพื่อสู้ในตำแหน่งบนของลีก เรายังต้องทำอีกมาก และเราต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะชนะเกม แต่วันนี้เราไม่สมบูรณ์แบบเลย

มันอยู่ที่ทีม ไม่ใช่ความผิดพลาดหรือตัวผู้เล่นเพียงคนเดียว ผมรู้สึกกลัวที่จะกลับไปรู้สึกเหมือนฤดูกาลที่แล้ว (จบอันดับที่ 15 และไม่มีแชมป์)"

“นั่นคือความกังวลของผมมากที่สุด นักเตะกำลังพยายาม แต่เราต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เรามีอะไรต้องทำอีกมาก และเราจะทำมันให้สำเร็จ”

นอกจากนี้กุนซือโปรตุกีสยังให้ความเห็นถึงประเด็นที่อิดริสซา กานา เกย์  โดนใบแดง จากการทะเลาะกับเพื่อนร่วมทีมว่า

“ผมหวังว่าเมื่อนักเตะของผมเสียบอล พวกเขาจะทะเลาะกันเองบ้าง”

