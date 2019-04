สปิริต! บิเอลซาสั่งลีดส์เปิดทางวิลลายิง, ชวดเลื่อนชั้นอัตโนมัติ

มาร์เซโล บิเอลซา กุนซือของ ลีดส์ ยูไนเต็ด แสดงสปิริตสั่งให้ลูกทีมปล่อยแข้ง แอสตัน วิลลา เข้าไปทำประตู ในเกมเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา

จังหวะปัญหาเกิดขึ้นเมื่อนักเตะสิงห์ผยองคิดว่าทางฝั่งเจ้าบ้านจะหยุดเล่นให้เนื่องจาก มีนักเตะลีดส์นอนเจ็บอยู่กลางสนาม แต่ปรากฎว่า นักเตะยูงทองกลับเล่นต่อและเป็น มาเตอุส คลิช ที่ทำประตูจากจังหวะดังกล่าว ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้มาเยือนอย่างมาก

นักเตะทั้งทีมเข้าปะทะคารมกันหลังจากนั้น จนเป็นเหตุให้ อันวาร์ เอล กาซี นักเตะทีมเยือนโดนไล่ออกจากสนาม โดยมี คอเนอร์ เฮาริฮาน เพื่อนร่วมทีมที่โดนใบเหลือง และ แพทริค แบมฟอร์ด ของเจ้าบ้านที่โดนใบเหลืองเช่นกัน

ก่อนที่ทาง บิเอลซา จะแสดงสปิริต สั่งให้ลูกทีมปล่อยให้ อัลเบิร์ต อโดมาห์ นักเตะสิงห์ผยองเข้าไปทำประตูตีเสมอ 1-1 และผลจากจากจบลงด้วยสกอร์นี้ทำให้ ลีดส์ พลาดโอกาสเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกโดยอัตโนมัติ ซึ่งพวกเขาจะต้องไปแข่งในรอบเพลย์ออฟต่อไป

