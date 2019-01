สบายใจไม่ต้องลุ้น! โปเช็ตติโนยันไม่คิดเสริมทัพไก่เดือน ม.ค.

เมาริซิโอ โปเช็ตติโน หัวหน้าผู้ฝึกสอนของท็อตแนม ฮอตสเปอร์ เชื่อว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวของสโมสรในช่วงตลาดซื้อขายผู้เล่นเดือนมกราคมนี้

ไก่เดือยทองเพิ่งบุกไปถลุงทรานเมียร์ โรเวอร์ส ทีมจากลีกทู ในเอฟเอ คัพ เมื่อคืนวันศุกร์ไปเต็มเหนี่ยว 7-0 ยังมีลุ้นทั้งสี่รายการในฤดูกาลนี้

นอกจากการทำแฮตทริคของเฟร์นานโด ญอเรนเต้ กองหน้าแบ็คอัพของทีม ซน ฮึง มิน ดาวยิงฟอร์มแรงของทีมก็ยังยิงส่งท้ายก่อนจะบินไปสมทบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ยูเออีเพื่อทำศึกเอเชียน คัพ 2019 ซึ่งจะทำให้โปเช็ตติโนไม่สามารถใช้งานเขาได้ในช่วงสำคัญของฤดูกาล

เกมต่อไปของสเปอร์สคือการพบกับเชลซี ในคาราบาว คัพ รอบรองชนะเลิศนัดแรก ตามด้วยเกมพรีเมียร์ลีกนัดบิ๊กแมตช์ พบกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่เพิ่งฟื้นคืนชีพในความดูแลของโอเล กุนนาร์ โซลชา รักษาการณ์หัวหน้าผู้ฝึกสอน

แต่ถึงอย่างนั้น พอชก็ยังไม่คิดว่าทีมของเขาจะต้องเข้าสู่ตลาดเพื่อเสริมทัพแต่อย่างใด

"ผมไม่คิดว่าว่าเราจะทำอะไรกันนะ" โปเช็ตติโนตอบผู้สื่อข่าวหลังจบเกมเอฟเอ คัพ

"ผมมีความสุขกับผู้เล่นที่มีมาก ๆ คุณอาจจะปรับปรุงทีมได้ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงอาจทำให้ดีหรือไม่ก็ได้"

Thanks for your superb support tonight 👏#COYS pic.twitter.com/V9N3ccxRVw — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 4, 2019