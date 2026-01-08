สนุกแน่! ศึกฟุตบอลสามัคคี 100 ปี อำนวยศิลป์ "เจ้าภาพ"นักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ พบ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ วันที่ 18 ม.ค. นี้

รวมพลังศิษย์เก่า 12 สถาบัน สานสัมพันธ์ตำนานลูกหนังอาวุโส เจ้าภาพอย่างนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ประเดิมสนาม 2 เวลา 14.00 น. รอบแรก พบกับ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ วันที่ 18 ม.ค. นี้
วันที่ 7 มกราคม 2569 โรงเรียนอำนวยศิลป์จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส “ฟุตบอลสามัคคี 100 ปี อำนวยศิลป์” อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก (บิ๊กแป๊ะ) นายถิรชัย วุฒิธรรม นายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์เพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ รวมถึงตัวแทนศิษย์เก่าจากสถาบันการศึกษาชั้นนำเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการแข่งขันมีกำหนดจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (สนามฟุตบอลไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง)
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นในวาระครบรอบ 100 ปี โรงเรียนอำนวยศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ โรงเรียนอำนวยศิลป์ครบรอบ 100 ปี ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญของสถาบันการศึกษาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน พร้อมทั้ง มุ่งเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าจาก 12 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ให้เกิดความแน่นแฟ้นและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าจาก 12 สถาบันชั้นนำ ได้แก่ โรงเรียนอำนวยศิลป์, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนเตรียมทหาร, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนทวีธาภิเศก, โรงเรียนปทุมคงคา, โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ
โดยการแข่งขันแบ่งเป็นออกเป็น 2 สนาม รวมทั้งสิ้น 24 คู่ ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศและจัดอันดับ ดังนี้
สนาม 1
• คู่ที่ 1 เวลา 14.00 น. รอบแรก: ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ พบกับ นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
• คู่ที่ 3 เวลา 14.20 น. รอบแรก: ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย พบกับ นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
• คู่ที่ 5 เวลา 14.40 น. รอบแรก: ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ พบกับ ศิษย์เก่าทวีธาภิเศก
• คู่ที่ 7 เวลา 15.00 น. รอบแรก: ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย พบกับ ศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
• คู่ที่ 9 เวลา 15.20 น. รอบแรก: นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย พบกับ ศิษย์เก่าทวีธาภิเศก
• คู่ที่ 11 เวลา 15.40 น. รอบแรก: นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา พบกับ ศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
• คู่ที่ 13 เวลา 16.00 น. รอบสอง: ที่ 1 สาย A พบกับ ที่ 3 สาย B
• คู่ที่ 15 เวลา 16.20 น. รอบสอง: ที่ 2 สาย A พบกับ ที่ 2 สาย B
• คู่ที่ 17 เวลา 16.40 น. รอบสอง: ที่ 1 สาย A พบกับ ที่ 1 สาย B
• คู่ที่ 19 เวลา 17.00 น. ชิงชนะเลิศ: ผู้ชนะคู่ที่ 13 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 14
• คู่ที่ 21 เวลา 17.20 น. ชิงอันดับ 5: ผู้ชนะคู่ที่ 15 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 16
• คู่ที่ 23 เวลา 17.40 น. ชิงชนะเลิศ: ผู้ชนะคู่ที่ 17 พบกับ ผู้ชนะคู่ที่ 18
สนาม 2
• คู่ที่ 2 เวลา 14.00 น. รอบแรก: นักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ พบกับ นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
• คู่ที่ 4 เวลา 14.20 น. รอบแรก: ศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบกับ นักเรียนเก่าปทุมคงคา
• คู่ที่ 6 เวลา 14.40 น. รอบแรก: นักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ พบกับ ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
• คู่ที่ 8 เวลา 15.00 น. รอบแรก: ศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบกับ นักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
• คู่ที่ 10 เวลา 15.20 น. รอบแรก: นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ พบกับ ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
• คู่ที่ 12 เวลา 15.40 น. รอบแรก: นักเรียนเก่าปทุมคงคา พบกับ นักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย
• คู่ที่ 14 เวลา 16.00 น. รอบสอง: ที่ 3 สาย C พบกับ ที่ 3 สาย D
• คู่ที่ 16 เวลา 16.20 น. รอบสอง: ที่ 2 สาย C พบกับ ที่ 2 สาย D
• คู่ที่ 18 เวลา 16.40 น. รอบสอง: ที่ 1 สาย C พบกับ ที่ 1 สาย D
• คู่ที่ 20 เวลา 17.00 น. ชิงอันดับ 11: ผู้แพ้คู่ที่ 13 พบกับ ผู้แพ้คู่ที่ 14
• คู่ที่ 22 เวลา 17.20 น. ชิงอันดับ 7: ผู้แพ้คู่ที่ 15 พบกับ ผู้แพ้คู่ที่ 16
• คู่ที่ 24 เวลา 17.40 น. ชิงอันดับ 3: ผู้แพ้คู่ที่ 17 พบกับ ผู้แพ้คู่ที่ 18