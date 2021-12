สนาม 2! กรุงไทย-แอกซ่า คัด 5 แข้งเยาวชน U15 ภาคอีสาน

ซึ่งเป็นการคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล รับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท และทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาคนละ 5,000 บาท

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่สนามบุรีรัมย์เทรนนิ่งกราว จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการ "KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy" โดย "กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต" ทำการคัดเลือกแข้งเยาวชนจากโซนตะวันออกเฉียงเหนือ ชาย และหญิง อายุ 13-15 ปี (เกิดระหว่าง 1 ม.ค. 2549-31 ธ.ค. 2551) โดยมีผู้ร่วมทดสอบฝีเท้ากว่า 545 คน

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นประธาน พร้อมกล่าวเปิดงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมงานผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยวิธี Antigen Test ที่ทางโครงการจัดให้ตรวจในบริเวณช้างอารี ในด้านการทดสอบและคัดเลือก เป็นการทดสอบการเล่นเป็นทีม และความเข้าใจในเกม โดยมีโค้ชแดง ทรงยศ กลิ่นศรีสุข เป็นประธานในการคัดเลือก เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกในสนามบุรีรัมย์ ได้แก่ 1.ด.ช.พรหมพิริยะ พรมบุตร 2.ด.ช.อภิรักษ์ ทองศรี 3.ด.ช.วิวัส พร้าวไธสง 4.นาย ภูวนัย ชาญโพธิ์ 5.ด.ช.พีรวิชญ์ อินทร์ธรรม

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะนักฟุตบอลเยาวชนของไทยสู่มาตรฐานระดับโลก และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย อีกทั้งสอดคล้องกับการที่กลุ่มแอกซ่าเป็นพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล และร่วมสร้างพลังกายพลังใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าทุกคนทำได้ “Know You Can” บริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุน อยู่เคียงข้างความเชื่อมั่นของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะฟุตบอล เพื่อให้สามารถก้าวเดินตามความฝันได้สำเร็จ

โดยกิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในภาคใต้ และภาคกลาง ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.krungthai-axa.co.th หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง