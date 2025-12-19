“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ
สมาคมฯ จ่ายเงินสนับสนุนงวดสอง ให้กับ สโมสรใน ไทยลีก 1-2 ก่อนจบเลกแรก ฤดูกาล 2568/69

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุน ให้กับสโมสรสมาชิกในไทยลีก 1 และ ไทยลีก 2 งวดที่สอง ก่อนจบเลกแรก ฤดูกาล 2568/69 เรียบร้อยแล้ว 

โดย สโมสรสมาชิกในศึกไทยลีก 1 และ ไทยลีก 2 ฤดูกาลนี้ ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น จากฤดูกาล 2567/68 คือ ไทยลีก 1 สโมสรละ 15,000,000 บาท (จากเดิม 10,000,000 บาท) และ ไทยลีก 2 สโมสรละ 4,000,000 บาท (จากเดิม 3,000,000 บาท) ล่าสุดเงินสนับสนุนงวดที่สอง ได้ถูกโอนเข้าบัญชีของสโมสรสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สโมสรจากไทยลีก 1 ทั้ง 16 ทีม ได้รับเงินงวดที่สอง จำนวนทีมละ 3,750,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000,000 บาท

สโมสรจากไทยลีก 2 ทั้ง 18 ทีม ได้รับเงินงวดที่สอง จำนวนทีมละ 1,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000,000 บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 78,000,000 บาท

ขณะที่สโมสรสมาชิกในไทยลีก 3 (ที่ไม่ติดข้อพิพาท) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนงวดที่สอง จำนวน 25% ไปแล้วเช่นกัน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา

