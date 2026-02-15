Goal.com
สด
FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SALFORDAFP
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

สถานการณ์ลำบาก! แทรฟฟอร์ดรับไม่คาดคิดจะย้ายมาเป็นมือสองแมนฯ ซิตี้

เจมส์ แทรฟฟอร์ด ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเขาไม่ได้เตรียมใจกับการย้ายกลับมา แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในฐานะนายประตูมือสอง หลังเกมเอาชนะ ซัลฟอร์ด ซิตี้ 2-0

จอมหนึบทีมชาติอังกฤษ ย้ายจาก เบิร์นลย์ กลับมาร่วมทีมเรือใบสีฟ้าในซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยเขาเลือกปัดข้อเสนอจาก นิวคาสเซิล เพื่อหวังกลับมายึดมือหนึ่ง หลังการอำลาทีมของ เอแดร์ซอน

ทว่าความหวังของเขาสั่นคลอนเมื่อ แมนฯ ซิตี้ ไม่ปล่อยโอกาสที่ จานลุยจิ ดอนนารุมมา มีปัญหาเรื่องสัญญาใหม่กับ เปแอสเช ฉกตัวมาร่วมทีม และกลายเป็นมือหนึ่งทันที ลงเฝ้าเสาไปแล้วถึง 30 นัด

ทำให้ แทรฟฟอร์ด ตกเป็นมือสองได้เล่นเพียงเกมฟุตบอลถ้วย และได้ลงเฝ้าเสาในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อีกหนึ่งนัดเท่านั้น

“มันไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดคิดก่อนเข้าสู่ฤดูกาลนี้” แทรฟฟอร์ด เผยกับ BBC

League Two
Salford City crest
Salford City
SAL
Newport County crest
Newport County
NEW
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW

“นั่นคือความเป็นจริง และผมต้องพยายามให้ดีที่สุด นั่นเป็นสถานการณ์ที่ผมเจออยู่ในเวลานี้ เราฝึกซ้อมเข้มข้นในทุก ๆ วัน โดยเฉพาะการเซฟ มันเป็นอะไรที่สนุกมาก”

โฆษณา
0