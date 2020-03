สถิติโลก! ผู้พัฒนา 'FM2020' เผยเกมเมอร์ออนไลน์พร้อมกัน 8 หมื่นคน

ไมล์ส ยาค็อปสัน ผู้อำนวยการสร้างเกม Football Manager 2020 เกมจำลองการเป็นผู้จัดการทีมชื่อดัง เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าขณะนี้มีผู้เล่นออนไลน์ในเกมพร้อมกัน 84,063 คน ซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติโลก นับตั้งแต่เกมซีรีย์นี้เปิดตัวมา

#FM20 is currently being played by 84,063 of you via Steam, which is a new record. And likely to go up further today.

Thank you for choosing our work to keep you entertained in this time of self-isolation in many countries around the world.

Please keep safe everyone x