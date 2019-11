สถิติต้องมา! ผีออกสตาร์ท 11 นัดแรกย่ำแย่สุดในรอบ 33 ปี

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สร้างอีกหนึ่งสถิติที่ไม่น่าจดจำ หลังเก็บแต้มใน 11 เกมแรกได้เพียง 13 คะแนน นับเป็นการออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดในรอบ 33 ปี

ทัพปีศาจแดงไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีในช่วง 2-3 นัดที่ผ่านมาได้ หลังล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้บอร์นมัธ 0-1 ทำให้ตอนนี้พวกเขาหล่นมารั้งอันดับ 10 ของตาราง

ซึ่งการที่พวกเขาเก็บได้เพียง 13 คะแนน ทำให้ทีมสถิติเก็บแต้มได้น้อยที่สุดใน 11 เกมแรกในรอบ 33 ปีหรือนับตั้งแต่ฤดูกาล 1986-87 นั่นเอง

13 - Manchester United's haul of 13 points from 11 Premier League games this season is their lowest at this stage of a top-flight campaign since 1986-87 (11). Crestfallen. #BOUMUN

นอกจากนี้พวกเขายังไม่สามารถเก็บคลีนชีตได้เลยในการเล่นเป็นทีมเยือนในพรีเมียร์ลีกเป็นนัดที่ 11 ติดต่อกัน ยาวนานที่สุดในรอบ 17 ปี (สถิติเดิม 11 นัดเช่นกัน ตั้งแต่สิงหาคม 2002 - มกราคม 2003)

11 - Manchester United have failed to keep a clean sheet in any of their last 11 Premier League away games, their joint-longest run without one on the road in the competition (also 11 between Aug 2002-Jan 2003). Stained. #BOUMUN pic.twitter.com/2wGAeWx16y