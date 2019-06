สุดจะกลั้น! เฮนโด้กอดคอคล็อปป์ร่ำไห้หลังคว้า UCL (มีคลิป)

จอร์แดน เฮนเดอร์สัน กัปตันทีม ลิเวอร์พูล สวมกอดร้องไห้ด้วยความยินดีร่วมกับ เยอร์เก้น คล็อปป์ หลังพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกมาครอง

ทัพหงส์แดงกลับมาครองจ้าวยุโรปได้อีกครั้งในรอบ 14 ปี หลังเอาชนะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 2-0 คว้าแชมป์ UCL สมัยที่ 6 มาครองอย่างยิ่งใหญ่

หลังจบเกม เฮนโด้ ได้เข้าไปสวมกอดกับกุนซือชาวเยอรมัน พร้อมหลั่งน้ำตาออกมาทั้งคู่หลังพาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จ โดยก่อนหน้านี้ทีมอกหักพลาดแชมป์หลังเข้าชิงในลีกคัพฤดูกาล 2015/16 และรอบชิง UCL เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนทำสำเร็จในฤดูกาลนี้

This is what it means. #SixTimespic.twitter.com/NGUJa7maDn