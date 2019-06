สุดจะกลั้น! ซัวเรซปล่อยโฮ พลาดโทษทำจอมโหดตกรอบโคปาฯ

หลุยส์ ซัวเรซ กองหน้าทีมชาติอุรุกวัย ถึงกับหลั่งน้ำตา หลังเป็นคนพลาดจุดโทษทำให้ทีมแพ้ทีมชาติเปรู 5-4 (0-0) ในเกมโคปา อเมริกา รอบก่อนรอบชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ทัพจอมโหดลงสนามในเกมโคปา อเมริกา 2019 พบกับทีมชาติเปรู ซึ่งทั้งสองทีมเสมอกันในช่วงเวลาปกติ 0-0 ทั้ง ๆ ที่ทีมมีโอกาสขึ้นนำถึง 3 ครั้งแต่โดนริบประตูคืนทั้งหมดเนื่องจากเป็นลูกล้ำหน้า

เกมดำเนินมาถึงช่วงยิงจุดโทษตัดสิน ซึ่ง ซัวเรซ รับหน้าที่เป็นคนยิงจุดโทษคนแรกซึ่งเจ้าตัวยิงไม่เข้าและเป็นคนเดียวของทางฝั่งอุรุกวัย โดยทางฝั่งเปรูยิงเข้าทั้งหมด 5 คน เอาชนะในช่วงดวลจุดโทษไป 5-4 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติชิลี

ทว่า หลังจบการดวลจุดโทษ หลุยส์ ซัวเรซ เก็บอาการผิดหวังไม่อยู่ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา ทำเอาเพื่อนร่วมทีมต้องพากันปลอบเจ้าตัวยกใหญ่

Luis Suarez crying after the end of



😥



Perú-Uruguay. pic.twitter.com/sGUS8F44xy