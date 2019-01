สัญญายังมี! เวสต์แฮมลั่นไม่ขายอาร์เนาโตวิช

เวสต์แฮม ยืนยันผ่านทางทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรว่าไม่คิดจะขาย มาร์โก อาร์เนาโตวิช ออกจากทีม แม้จะถูกพี่ชายและเอเยนต์ของนักเตะกดดันอย่างหนักก็ตาม

ทีมขุนค้อนตกเป็นข่าวว่าได้รับข้อเสนอจากสโมสรที่ไม่เปิดเผยชื่อจากประเทศจีน 35 ล้านปอนด์ เพื่อแลกกับการคว้าสตาร์ทีมชาติออสเตรียไปร่วมทัพ ซึ่งมากกว่าราคานี่พวกเขาซื้อนักเตะมาจากสโต๊ค 20 ล้านปอนด์ เมื่อปี 2017 เกือบสองเท่า

ขณะเดียวกัน ดานิเยล อาร์เนาโตวิช เอเยนต์ส่วนตัวและพี่ชายของนักเตะ ยังเพิ่งออกมาพูดกดดันให้ทางเวสต์แฮมรับข้อเสนอดังกล่าว พร้อมเน้นย้ำว่านักเตะต้องการย้ายไปไล่ล่าความสำเร็จในลีกจีน ซึ่งทางขุนค้อนได้ออกมาปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าวอย่างชัดเจนแล้ว

"มาร์โก อาร์เนาโตวิช ยังเหลือสัญญาอยู่ และเราคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าเขาจะให้เกียรติมัน เขาไม่ได้มีไว้ขาย" ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของเวสต์แฮมระบุ

In response to the statement from the brother and agent of Marko Arnautovic this afternoon, the Club has issued the following: pic.twitter.com/6A2p3glFhg — West Ham United (@WestHamUtd) January 10, 2019