โชเซ มูรินโญ​ กุนซือของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ออกอาการหัวเสียลุกพรวดออกจากงานแถลงข่าวหลังเกมเพราะปัญหาด้านอุปกรณ์สื่อสารขัดข้อง

ทัพไก่เดือยทอง ทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอบอร์นมัธที่ไม่ชนะใครมา 8 นัดติดต่อกัน 0-0 โดยในเกมมีประเด็นให้พูดถึงในจังหวะที่ แฮร์รี เคน โดน โจชัว คิง เข้ามาผลักจากด้านหลังล้มลงในกรอบเขตโทษอย่างชัดเจน แต่ทว่าผู้ตัดสินรวมทั้ง VAR ไม่ได้ให้เป็นจุดโทษแต่อย่างใด เล่นเอากุนซือโปรตุกีส หัวเสียโวยอยู่ข้างสนาม

หลังเกม มูรินโญ เข้ามานั่งเตรียมสัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวหลังเกมผ่านวิดีโอลิงก์ แต่ทว่าเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคด้านอุปกรณ์สื่อสาร โดยเมื่อเขาถูกถามว่า "มันดีขึ้นมั้ย, โชเซ, คุณได้ยินผมมั้ย?" มูรินโญ ตอบ "ไม่" ก่อนถอดหูฟังแล้วลุกออกจากงานแถลงข่าวโดยที่ยังไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเลยสักคำถามเดียว

😒 Watch Jose Mourinho walk out of his virtual post-match press conference...#Spurs #Mourinho pic.twitter.com/Giy6FVOdei