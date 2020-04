สิงห์ปาดหน้า! เผยเบื้องหลังมูรินโญตกลงคุมหงส์แล้ว

มีการเปิดเผยเรื่องราวของ เดอะ สเปเชียล วัน ที่เกือบจะได้เป็นกุนซือของหงส์แดงแทนที่ เชราร์ อุลลิเยร์

โชเซ มูรินโญ เกือบจะได้เป็นกุนซือของลิเวอร์พูลเมื่อปี 2004 จากการเปิดเผยในหนังสือเล่มใหม่ที่มีชื่อว่า Mourinho: Behind the Special One, from the origin to the glory ซึ่งเขียนโดย นิโกลาส์ วิลาส ผู้สื่อข่าวชาวฝรั่งเศส

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวอัตชีวประวัติของเทรนเนอร์ชาวโปรตุกีสเล่มล่าสุด ซึ่งทาง นิโกลาส์ วิลาส ได้รับรู้ข้อมูลใหม่จาก จอร์จ ไบเด็ค ที่ปรึกษาของ มูรินโญ ในเวลานั้น เรื่องการที่ มูรินโญ เคยยอมรับข้อเสนอการคุมทัพหงส์แดงเมื่อปี 16 ปีก่อน

"มูรินโญ กำลังจะได้ไปทำงานกับลิเวอร์พูลแล้ว ริค แพร์รี (ประธานบริหารลิเวอร์พูลในเวลานั้น) เป็นผู้รับผิดชอบดีลนี้ และเราก็บรรลุข้อตกลงกันแล้ว แต่พวกเขาบอกให้เรารอก่อน 15 วัน เพราะตอนนั้น (เชราร์) อุลลิเยร์ ยังเป็นผู้จัดการทีมอยู่" จอร์จ ไบเด็ค ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับ นิโกลาส์ วิลาส

ทว่าหลังจากนั้น จอร์จ เมนเดส เอเยนต์คนดังกลับได้รับข้อเสนอที่ดีกว่ามาจากเชลซี ก่อนที่ต่อมา มูรินโญ จะได้พบกับ อบราโมวิช เป็นครั้งแรก ก่อนหน้าที่จะลงคุมต้นสังกัดในเวลานั้นอย่างปอร์โต้ ลงเล่นในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบรองชนะเลิศพบกับเดปอร์ติโบ ลา คอรุนญา

และหลังจากพาปอร์โต้คว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ทางด้าน อบราโมวิช ก็เชิญ มูรินโญ ไปฉลองที่เรือยอร์ชสุดหรูของเขาที่โมนาโก จนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้มาร่วมงานกันในถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์

ทั้งนี้ มูรินโญ พาเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก รวมถึงลีกคัพได้ทันทีตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้ามาคุมทีม ขณะที่ลิเวอร์พูลหลังจากแยกทางกับ เชราร์ อุลลิเยร์ ก็ไปคว้าตัว ราฟาเอล เบนิเตซ มาเป็นกุนซือแทน และก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ในฤดูกาลเดียวกันนั่นเอง