สิงห์คอนเฟิร์มขยายสัญญากาบาเยโรต่ออีก 1 ฤดูกาล

เชลซี แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ วิลลี กาบาเยโร ผู้รักษาประตูจอมเก๋า ออกไปอีก 1 ฤดูกาล

นายประตูมากประสบการณ์ย้ายจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้มาร่วมทัพสิงห์บลูส์แบบไม่มีค่าตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี 2017 ก่อนได้ลงสนามช่วยทีมไปแล้ว 22 นัดด้วยกัน

โดยล่าสุด ทัพสิงห์บลูส์ได้ยืนยันว่าพวกเขาตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับจอมหนึบชาวอาร์เจนไตน์ออกไปอีก 1 ฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"ผมมีความสุขมากที่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซี หวังว่าเราจะมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันและคว้าแชมป์มาครองได้ในฤดูกาลหน้า สำหรับผมแล้วการได้อยู่สโมสรใหญ่อย่างเชลซีต่อไปถือเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมาก" กาบาเยโร เผย

.@willy_caballero will be a Blue for the forthcoming 2019/20 campaign! ✍️