ส่งกลับเรือใบ! กุนโดกันป่วย ถอนทัพอินทรีเหล็ก

อิลคาย กุนโดกัน ถอนตัวจากแคมป์ทีมชาติ เยอรมัน หลังมีอาการป่วยและจะถูกส่งกลับไปยังต้นสังกัดอย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้

มิดฟิลด์วัย 28 ปีลงสนามมาเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังในเกมที่พวกเขาแพ้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ 2-4 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

โดยในวันนี้ทางสมาคมฟุตบอลเยอรมัน แถลงว่า กุนโดกัน มีอาการป่วยและจะไม่ได้ลงสนามในเกมที่ทีมจะบุกไปเยือนไอร์แลนด์เหนือในวันจันทร์นี้อย่างแน่นอน โดยนักเตะจะถูกส่งตัวกลับไปยังต้นสังกัดของเขาต่อไป

ℹ️ @IlkayGuendogan has been diagnosed with a cold and will not be available for #NIRGER on Monday. The midfielder has left the team hotel in Belfast to return home.



Get well soon, Ilkay! #DieMannschaft pic.twitter.com/N2lhyhDJzS