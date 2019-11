ส่งกลับหงส์! เฮนโด้,โกเมซ ถอนทัพสิงโตก่อนดวลโคโซโว

จอร์แดน เฮนเดอร์สัน และ โจ โกเมซ ถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษด้วยอาการบาดเจ็บ และถูกส่งตัวกลับไปยังสโมสรลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กัปตันทัพหงส์แดง มีอาการป่วยจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งทำให้เขาพลาดลงสนามในเกมถล่มมอนเตเนโกร 7-0 เมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมา และอาการของเขาไม่มีท่าทีจะดีขึ้นซึ่งไม่น่าหายทันเกมนัดสุดท้ายที่จะพบกับโคโซโว

ทางด้านแนวรับจากค่ายเดียวกัน ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าจากการปะทะกับ คีแรน ทริปเปียร์ ในการลงฝึกซ้อมเมอื่วันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งดูจากอาการแล้วไม่ถึงขั้นรุนแรง แต่ทางทัพสิงโตคำรามเลือกที่จะป้องกันไว้ก่อนและได้ส่งตัวสองนักเตะเดินทางกลับไปยังลิเวอร์พูลแล้ว

