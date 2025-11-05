ศึกหนักยังไม่หมด! 'ชล็อต'เร้าทีมใช้ฟอร์มเกมกับ มาดริด ไปบู๊แมนฯซิฯ – ชมแบรดลีย์ปิดตายวินิซิอุส

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล กระตุ้นลูกทีมให้นำฟอร์มอันยอดเยี่ยมในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีกต่อยอดสู่พรีเมียร์ลีก หลังเปิดแอนฟิลด์เอาชนะ เรอัล มาดริด ได้อย่างน่าประทับใจ
หงส์แดง เอาชนะ ราชันชุดขาว ไปแบบสุดมัน 1-0 ในศึก UCL ค่ำคืนที่ผ่านมา ซึ่งกุนซือชาวดัตช์ชมทีมว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม และหวังว่าทีมจะรักษาความต่อเนื่องไปจนถึงเกมกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ สุดสัปดาห์นี้ด้วย
“มันเป็นชัยชนะที่น่าประทับใจ เพราะเรากำลังเผชิญหน้ากับทีมที่ยอดเยี่ยมและอยู่ในช่วงฟอร์มสุดยอด” ชล็อตกล่าว
“การเอาชนะพวกเขาเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ต้องยอมรับว่าเราชนะด้วยลูกตั้งเตะ เรายิงได้สี่ลูกในแชมเปียนส์ลีก ถ้าเราทำได้มากกว่านี้ในพรีเมียร์ลีก เราคงมีแต้มมากกว่านี้"
“วันอาทิตย์นี้เราจะเจอทีมที่แข็งแกร่งมาก เราทำแต้มหล่นในพรีเมียร์ลีกมากเกินไป แต่ในแชมเปียนส์ลีกเราทำได้ดี ดังนั้นเราต้องทำให้ดีกว่านี้ และมีอีกหลายเกมให้พิสูจน์ตัวเอง”
นอกจากนี้ ชล็อต ยังชมฟอร์มของ คอเนอร์ แบรดลีย์ ที่หยุด วินิซิอุส จูเนียร์ แนกรุกตัวเก่งของ มาดริด ได้อย่างยอดเยี่ยม
“คอเนอร์ยอดเยี่ยมมาก ปีที่แล้วเขาก็เล่นดีมากกับ มาดริด แต่ต้องเปลี่ยนออกเพราะบาดเจ็บ เกมนี้เขารับมือกับวินิซิอุสได้ตลอด 90 นาที ทั้งที่เพิ่งลงเล่นกับวิลล่าเมื่อสามวันก่อน"
"เรอัล มาดริด ยิงไป 26 ประตูในลาลีกา ขณะที่ เอ็มบั๊ปเป้ และ วินิซิอุส มีส่วนร่วมถึง 24 ประตูรวมกัน นักเตะระดับนี้ย่อมสร้างโอกาสได้อยู่แล้ว แต่คอเนอร์เล่นได้ยอดเยี่ยมจริง ๆ”