ศักดิ์ศรีเจ้าภาพ! มาดามแป้ง ปลุกใจแข้งช้างศึกซีเกมส์ ก่อนเปิดหัวชน ติมอร์ฯ

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เดินทางมาให้กำลังใจนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชายชุดซีเกมส์ ก่อนที่จะลงทำการแข่งขันนัดแรกพบกับ ติมอร์ เลสเต
สำหรับ ฟุตบอลชายไทย เคยคว้าเหรียญทองซีเกมส์ มาทั้งหมด 16 สมัยสูงสุดของรายการ แต่ครั้งล่าสุดที่ได้เหรียญทอง ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ในปี 2017 ที่ประเทศมาเลเซีย
โดย "มาดามแป้ง" ได้กล่าวว่า “ติดตามทีมชุดนี้มาโดยตลอด แน่นอนว่าซีเกมส์ เป็นการแข่งขันที่ไม่ง่าย เพราะทุกทีมในอาเซียนพัฒนาขึ้น และ บางประเทศถึงขั้นหยุดลีก เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์ แต่ในฐานะนายกสมาคมฯ ก็มั่นใจในตัวทีมงานสตาฟฟ์โค้ช ที่นำโดย โค้ชวัง และ นักเตะทุกคน เชื่อว่าเรามีโอกาสคว้าแชมป์เช่นกัน หลังไม่ได้มานานถึง 8 ปีแล้ว แต่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และ ไม่ประมาททุกทีมที่เจอ”
“สุดท้ายนี้ อยากขอบคุณทุกสโมสร ที่ให้ความร่วมมือ และ ปล่อยนักเตะมาให้ทีมชุดซีเกมส์ แม้ไม่ใช่ ฟีฟ่า เดย์ ยืนยันว่าเราจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด ไม่สามารถมองข้ามรายการนี้ได้ เพราะครั้งนี้ เราเล่นที่ประเทศไทย ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าภาพ และ ทีมชาติไทย หวังว่าเราจะทวงแชมป์ซีเกมส์กลับมาได้ และ ฝากแฟนบอลชาวไทย เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วย”
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ มีดังนี้
#Matchday1
📅 วันที่ 3 ธันวาคม 2568
🇹🇱 ติมอร์ เลสเต พบ ไทย 🇹🇭
⏰ เวลา 19.00 น.
🏟️ ราชมังคลากีฬาสถาน
📺 ONE HD 31 และ แอพพลิเคชั่น True Vision NOW
#Matchday2
📅 วันที่ 11 ธันวาคม 2568
🇹🇭 ไทย พบ สิงคโปร์ 🇸🇬
⏰ เวลา 19.00 น.
🏟️ ราชมังคลากีฬาสถาน
📺 TBC
ส่วนการแข่งขัน รอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ จะแข่งขันที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานครฯ ในวันที่ 15 และ 18 ธันวาคม 2568 ตามลำดับ