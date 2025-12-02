ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล, นวลพรรณ ล่ำซำ, โชคทวี พรหมรัตน์ช้างศึก
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

ศักดิ์ศรีเจ้าภาพ! มาดามแป้ง ปลุกใจแข้งช้างศึกซีเกมส์ ก่อนเปิดหัวชน ติมอร์ฯ

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เดินทางมาให้กำลังใจนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชายชุดซีเกมส์ ก่อนที่จะลงทำการแข่งขันนัดแรกพบกับ ติมอร์ เลสเต

สำหรับ ฟุตบอลชายไทย เคยคว้าเหรียญทองซีเกมส์  มาทั้งหมด 16 สมัยสูงสุดของรายการ แต่ครั้งล่าสุดที่ได้เหรียญทอง ต้องย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ในปี 2017 ที่ประเทศมาเลเซีย

โดย "มาดามแป้ง" ได้กล่าวว่า “ติดตามทีมชุดนี้มาโดยตลอด แน่นอนว่าซีเกมส์ เป็นการแข่งขันที่ไม่ง่าย เพราะทุกทีมในอาเซียนพัฒนาขึ้น และ บางประเทศถึงขั้นหยุดลีก เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์ แต่ในฐานะนายกสมาคมฯ ก็มั่นใจในตัวทีมงานสตาฟฟ์โค้ช ที่นำโดย โค้ชวัง และ นักเตะทุกคน เชื่อว่าเรามีโอกาสคว้าแชมป์เช่นกัน หลังไม่ได้มานานถึง 8 ปีแล้ว แต่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และ ไม่ประมาททุกทีมที่เจอ”

“สุดท้ายนี้ อยากขอบคุณทุกสโมสร ที่ให้ความร่วมมือ และ ปล่อยนักเตะมาให้ทีมชุดซีเกมส์ แม้ไม่ใช่ ฟีฟ่า เดย์ ยืนยันว่าเราจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด ไม่สามารถมองข้ามรายการนี้ได้ เพราะครั้งนี้ เราเล่นที่ประเทศไทย ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าภาพ และ ทีมชาติไทย หวังว่าเราจะทวงแชมป์ซีเกมส์กลับมาได้ และ ฝากแฟนบอลชาวไทย เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วย”

ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33ช้างศึก

Southeast Asian Games
Timor-Leste U22 crest
Timor-Leste U22
TLS
Thailand U22 crest
Thailand U22
THD

นวลพรรณ ล่ำซำช้างศึก

ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33ช้างศึก

นวลพรรณ ล่ำซำช้างศึก

นวลพรรณ ล่ำซำช้างศึก

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ มีดังนี้

#Matchday1

📅 วันที่ 3 ธันวาคม 2568

🇹🇱 ติมอร์ เลสเต พบ ไทย 🇹🇭

⏰ เวลา 19.00 น.

🏟️ ราชมังคลากีฬาสถาน

📺 ONE HD 31 และ แอพพลิเคชั่น True Vision NOW

#Matchday2

📅 วันที่ 11 ธันวาคม 2568

🇹🇭 ไทย พบ สิงคโปร์ 🇸🇬

⏰ เวลา 19.00 น.

🏟️ ราชมังคลากีฬาสถาน

📺 TBC

ส่วนการแข่งขัน รอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ จะแข่งขันที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานครฯ ในวันที่ 15 และ 18 ธันวาคม 2568 ตามลำดับ

โฆษณา