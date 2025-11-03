ชลบุรี เอฟซีChonburi
กิตติธัช ศรีสุข

ศรัทธาฉลามชล! แฟนแห่จองตั๋ว ชลบุรี ดวล บุรีรัมย์ เหลือแค่โซนหลังประตู

ชลบุรี เอฟซี ประกาศตั๋วเกมเปิดบ้านพบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในศึกไทยลีก 2025/26 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2025 ถูกจำหน่ายหมดทั้ง 2 โซน โดยตอนนี้เหลือเพียงตั๋วโซนหลังประตูทั้งสองฝั่งของสนามเท่านั้น

'ฉลามชล' ผลงานยังน่าห่วง หลังเก็บชัยชนะได้เพียงนัดเดียวในซีซั่นนี้ โดยล่าสุดเพิ่งเปิดรังแพ้ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 1-2 และยังไม่มีเฮดโค้ช ซึ่งปัจจุบันใช้ ‘โค้ชเฮง’ วิทยา เลาหกุล คุมทัพชั่วคราว ด้วยขุมกำลังต่างชาติที่กำลังโดนวิจารณ์ว่า ไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้ทีมได้

อย่างไรก็ตาม ศรัทธา แฟนบอล ‘ฉลามชล’ ยังคงน่าประทับใจ เมื่อล่าสุดสโมสรเปิดขายตั๋วเกมกับ ’ปราสาทสายฟ้า’ ล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ในวันนี้(3 พ.ย.) ก่อนจะถูกจับจองจนหมดทั้งสองโซนคือฝั่งมีหลังคา และเหลือเพียงฝั่งหลังประตูเท่านั้นที่ยังเหลือให้จับจอง

ทั้งนี้ทางสโมสรรายงานว่า ในระบบขายตั๋ว อาจจะมีบัตรทั้ง 2 โซนเพิ่มเข้ามา จากการที่แฟนบอลที่ซื้อบัตรไปแล้วโดนยกเลิกออเดอร์ เนื่องจากไม่ได้ชำระภายในเวลาที่กำหนด

สำหรับ ชลบุรี เอฟซี จะพบกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในการแข่งขันฟุตบอล ไทยลีก 2025/26 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2025 เวลา 18.30 น.

