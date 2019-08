วาน-บิสซาก้าประเดิมชุดใหญ่! อ็อกเลดซ์คัมแบ็คทัพสิงโตคัดยูโร 2020

ทีมชาติอังกฤษ ประกาศรายชื่อ 25 นักเตะชุดทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือ Euro 2020 ออกมาเรียบร้อยแล้ว โดย อารอน วาน-บิสซาก้า มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรก

ทัพทรี ไลออนส์ยังคงใช้ขุนพลนักเตะพลังหนุ่มเป็นแกนในการสร้างทีมยุคใหม่ โดย แกเร็ธ เซาธ์เกต เลือก อารอน วาน-บิสซาก้า แบ็คขวาจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ ไทโรน มิงส์ แนวรับแอสตัน วิลลา เข้ามาติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรก

ขณะที่ เมสัน เมาท์ และ เจมส์ แมดดิสัน กลับมามีชื่อในทีมอีกครั้ง หลังเคยได้ติดทีมมาร่วมฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเรียก อเล็กซ์ อ็อกเลดซ์-แชมเบอร์เลน หลังได้รับบาดเจ็บหนัก

โดยทัพสิงโตคำราม จะลงสนามในเกมยูโร 2020 รอบคัดเลือกที่จะพบกับ บัลแกเรีย และ โคโซโว ในช่วงต้นเดือนหน้า

ผู้รักษาประตู: จอร์แดน พิคฟอร์ด (เอฟเวอร์ตัน), ทอม ฮีตัน (แอนตัน วิลลา),นิก โป๊ป (เบิร์นลีย์)

กองหลัง: อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์,โจ โกเมซ (ลิเวอร์พูล), แฮร์รี แม็คไกวร์, อารอน วาน-บิสซาก้า (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด),เบน ชิลเวลล์ (เลสเตอร์ ซิตี้),ไมเคิล คีน (เอฟเวอร์ตัน), ไทโรน มิงส์​ (แอสตัน วิลลา), แดนนี โรส (ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์), คีแรน ทริปเปียร์ (แอตเลติโก้ มาดริด)

กองกลาง: รอสส์ บาร์คลีย์, เมสัน เมาท์ (เชลซี), จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, อเล็กซ์ อ็อกเลดซ์-แชมเบอร์เลน (ลิเวอร์พูล), เจสซี ลินการ์ด (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด), เจมส์ แมดดิสัน (เลสเตอร์ ซิตี้), ดีแคน ไรซ์ (เวสต์แฮม ยูไนเต็ด), จาดอน ซานโช (โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์), ราฮีม สเตอร์ลิง​ (แมนเชสเตอร์ ซิตี้), แฮร์รี วิงส์ (ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์)

กองหน้า: แฮร์รี เคน (ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์),มาร์คัส แรชฟอร์ด (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) ,คัลลัม วิลสัน(บอร์นมัธ)

Here it is: your #ThreeLions squad for the #EURO2020 qualifiers against Bulgaria and Kosovo!https://t.co/h7MScWmxEx