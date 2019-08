ว่าที่กองหลังแพงสุดในโลก! แม็คไกวร์ถึงแคร์ริงตันเตรียมเซ็นผี

แฮร์รี แม็คไกวร์ กองหลังจอมแกร่งของ เลสเตอร์ ซิตี้ เข้าใกล้กับการเป็นกองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกไปทุกขณะ เมื่อเขาเดินทางมาถึงสนามซ้อมของ แมนฯ ยูฯ แล้ว

ปีศาจแดงบรรลุข้อตกลงคว้ากองหลังทีมชาติอังกฤษ ด้วยสนนราคามหาศาล 80 ล้านปอนด์ หลังจากพยายามเปิดโต๊ะเจรจากับจิ้งจอกสยามอยู่นานสองนาน

ล่าสุดเซ็นเตอร์แบ็ควัย 26 เดินทางมาถึงสนามซ้อมแคร์ริงตันแล้ว เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและจรดปากกาเซ็นสัญญากับสโมสร

คาดว่า แม็คไกวร์จะเดินทางมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในวันจันทร์นี้ทันที และมีลุ้นลงประเดิมสนามในเกมเปิดฤดูกาลกับ เชลซี ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม

