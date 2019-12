ว่างงาน! โควัชโผล่ชมเกมทอฟฟี่-สิงห์, แมนเชสเตอร์ดาร์บี้

นิโก้ โควัช อดีตกุนซือของบาเยิร์น มิวนิค ถูกถ่ายภาพไว้ได้ว่าเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ชมที่สนามกูดิสัน ปาร์ค ในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านชนะเอฟเวอร์ตัน 3-1

เทรนเนอร์สัญชาติโครเอเชียซึ่งเพิ่งจะแยกทางกับเสือใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ใช้เวลาในช่วงที่กำลังว่างงานอยู่ เข้ามาชมเกมในบ็อกซ์วีไอพีของกูดิสัน ปาร์คเมื่อวันเสาร์ จนถูกถ่ายภาพไว้ได้

ขณะเดียวกัน หลังจบเกมที่กูดิสัน ปาร์คจบลง โค้ชวัย 48 ปี ก็ได้เดินทางต่อไปที่เอติฮัด สเตเดี้ยม เพื่อชมศึกแมนเชสเตอร์ ดาร์บี้ ซึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดบุกมาชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-1 อีกด้วย

Niko Kovac spotted at Goodison today.



Would you take him blues? pic.twitter.com/KRpVDaFlpt