ฉะเชิงเทรา ไฮ-เทค เอฟซี ทีมในศึกไทยลีก 3 โซนตะวันออก แถลงขอโทษแฟนบอลและคู่แข่งนาวิกโยธิน เอฟซี หลังมีควันลอยปกคลุมทั่วสนามจนเป็นอุปสรรคในการแข่งฟุตบอล ในเกมเปิดบ้านชนะด้วยสกอร์ 1-0 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2568
"จากเหตุการณ์ก่อนเริ่มการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาหลัง (เวลา 19.00 น.) ระหว่าง สโมสรฟุตบอล ฉะเชิงเทรา ไฮ-เทค เอฟซี กับ สโมสรฟุตบอล นาวิกโยธิน เอฟซี มีควันย่างไก่จากงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร (งานประจำปีของจังหวัด) ลอยเข้ามาในสนามแข่งขัน ไม่สามารถเริ่มการแข่งขันได้ประมาณ 5 นาที (คู่แข่งร้องขอต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน) จนควันไก่ย่างจางลง จึงเริ่มการแข่งขันได้ในครึ่งเวลาหลัง"
"วันนี้ทางฝ่ายจัดงานประจำปีฯ ได้ฝากขออภัยและได้สอบถามไปยังร้านไก่ย่างแล้วทราบว่าคืนวันเสาร์จะเป็นวันที่ขายดีที่สุดตั้งแต่เริ่มงานมา จำเป็นต้องเร่งย่างไก่เพื่อให้ทันต่อลูกค้าที่มารอซื้อ"
"ฝ่ายจัดงานประจำปีฯ รับปากว่าปีหน้าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีก โดยจัดให้มีการระบายควันที่ดีขึ้น รวมทั้งหากวันเวลาที่มีการแข่งขันฟุตบอลตรงกับวันจัดงาน จะไม่เร่งย่างไก่จนเกิดมีควันมากกว่าปกติ จึงฝากขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ" แถลงการณ์ของสโมสรฉะเชิงเทราฯ
สำหรับ งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา 2568 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา