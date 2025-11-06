Tottenham Hotspur v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
วัดกันได้! เชอริงแฮมเชื่อคู่หูแนวรับสเปอร์ส ไม่เป็นรองของ อาร์เซนอล

เท็ดดี้ เชอริงแฮม อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษ มองว่าคู่เซ็นเตอร์ฮาล์ฟของ อาร์เซนอล อย่าง วิลเลียม ซาลิบา และ กาเบรียล มากัลเญส ไม่ได้เหนือกว่าคู่ของ สเปอร์ส อย่าง มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน และ คริสเตียน โรเมโร

ไอ้ปืนใหญ่ เพิ่งเสียเพียง 3 ประตูจาก 10 เกมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ทำให้คู่หูแนวรับของทีมถูกยกให้เป็นหนึ่งในคู่เซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลก แต่เชอริงแฮมมองว่า ฟาน เดอ เฟน กับ โรเมโร อยู่ในระดับเดียวกัน

มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน กับ คริสเตียน โรเมโร อยู่ในกลุ่มเดียวกับ กาเบรียล และ วิลเลียม ซาลิบา” เชอริงแฮมให้สัมภาษณ์กับ Oddspedia

ทุกคนพูดกันว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้คือ กาเบรียล กับ ซาลิบา แต่คุณก็สามารถพูดได้เหมือนกันถึงแนวรับของลิเวอร์พูล — เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ ยังคงเป็นกองหลังระดับโลก แม้ว่ายังมีข้อกังขาเกี่ยวกับ อิบราฮิม่า โกนาเต้ อยู่บ้าง”

“ผมจะจัด ฟาน เดอ เฟน กับ โรเมโร ไว้ในกลุ่มเดียวกันกับสองคู่นั้น เพราะพวกเขาเข้ากันได้ดีมาก ถ้าคนหนึ่งพลาด อีกคนจะคอยซ้อนทันที เป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวสุด ๆ

มันไม่บ่อยนักที่แนวรับของ สเปอร์ส จะถูกยกไปเทียบกับกองหลังระดับท็อปของพรีเมียร์ลีก แต่คู่นี้คือพื้นฐานของทีมที่มีเสถียรภาพ”

“เราทุกคนเห็นเมื่อฤดูกาลที่แล้วว่าทีมมีปัญหามากแค่ไหนเมื่อไม่มีพวกเขา ซึ่งกลายเป็นปัจจัยที่ แอนจ์ ปอสเตโคกลู ไม่ได้ไปต่อ”

“ถ้าคุณเอาทั้ง ฟาน เดอ เฟน และ โรเมโร ออกจากทีมไปพร้อมกัน สถานการณ์จะตึงเครียดทันที เพราะพวกเขาคือหัวใจของแนวรับสเปอร์ส”

