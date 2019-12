วอนเร่งจัดการ! รูดิเกอร์ปวดใจการเหยียดผิวยังไม่หมดสิ้น

อันโตนิโอ รูดิเกอร์ ปราการหลังจอมแกร่งของ เชลซี ออกมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งจัดการปัญหาการเหยียดผิว

แนวรับทีมชาติเยอรมัน โดนแฟนบอลท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ร้องเพลงเชิงเหยียดผิวใส่เจ้าตัวในเกมที่ทัพสิงห์บลูบุกไปเอาชนะได้ 2-0 เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เขาโดน ซน เฮือง-มิน เตะตามน้ำนอกเกมใส่จนแนวรุกเจ้าบ้านโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม

โดย รูดิเกอร์ ได้แจ้งกับ แอนโธนี เทย์เลอร์ ผู้ตัดสินในเกมดังกล่าวว่าเขาโดนเหยีดผิว จนผู้ตัดสินต้องไปบอกโฆษกสนามให้ประกาศแจ้งแฟนบอลให้หยุดการกระทำดังกล่าว ซึ่งหลังจบเกมทาง สเปอร์ส ได้ออกแถลงพร้อมล่าตัวคนผิดมารับบทลงโทษ

"มันน่าเศร้านะที่เห็นการเหยียดผิวอีกครั้งในเกมฟุตบอล แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องพูดออกสาธารณะ ไม่อย่างนั้น มันก็จะถูกลืมไปและกลับมาอีกครั้ง(เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา)" รูดิเกอร์ ทวิต

"ผมไม่ต้องการเหมารวมไปถึงสโมสรท็อตแนมทั้งหมดในสถานการณ์นี้ เท่าที่ผมรู้มันมีแค่ไอ้งั่งไม่กี่คนที่ทำ ผมได้รับข้อควาามให้กำลังใจมากมายจากแฟนสเปอร์สในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณมาก ๆ "

"ผมหวังว่าคนที่กระทำผิดจะถูกพบตัวและถูกลงโทษในเร็ว ๆ นี้ ยิ่งในสนามที่ทันสมันอย่างท็อตแนม ฮ็อตเสปอร์ สเตเดียม ที่มีกล้องนับสิบ, กล้องรักษาความปลอดภัย ซึ่งมันจะต้องหาตัวคนกระทำผิดมาลงโทษให้ได้"

"ถ้าไม่ มันก็ต้องมีพยานในตอนนั้นอยู่ในสนามที่เห็นและได้ยินเหตุการณ์นี้ มันเป็นเรื่องน่าละอายนะที่การเหยียดผิวยังคงมีอยู่ในปี 2019 เมื่อไหร่เรื่องไร้สาระพวกนี้จะหมดไปเสียที?"

