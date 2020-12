วูล์ฟส์อัพเดตฮิเมเนซออกจาก รพ. พักฟื้นที่บ้านแล้ว

วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดเรื่องสภาพร่างกายของกองหน้าตัวเก่งอย่าง ราอูล ฮิเมเนซ ว่าสามารถออกจากโรงพยาบาลและกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

ดาวยิงชาวเม็กซิกัน ปะทะกับ ดาวิด ลุยซ์ ในจังหวะขึ้นโหม่งช่วงต้นเกมพรีเมียร์ลีกที่พบกันอาร์เซนอลช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยหลังจากปะทะ ฮิเมเนซ ฟุบลงไปนอนกับพื้นสนาม จนผู้ตัดสินต้องเรียกทีมแพทย์มาดูอาการร่วม 10 นาทีก่อนถูกหามส่งโรงพยาบาล

ก่อนที่ต่อมาจะมีการเปิดเผยว่า ฮิเมเนซ นั้นบาดเจ็บกะโหลกร้าวในขั้นแรก และได้ทำการเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลลุล่วงไปได้ด้วยดี กระทั่งล่าสุดเจ้าตัวก็สามารถออกจากโรงพยาบาลกลับมาไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวที่บ้านของตัวเองได้แล้ว

Some good news from over the weekend...



Raul Jimenez has been discharged from hospital and is now resting at home with his family.#FuerzaRaul pic.twitter.com/0kjC54TqXG