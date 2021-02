วัยรุ่นสร้างตัว! EFL รับรองหนุ่มวัย 23 เทคโอเวอร์ซันเดอร์แลนด์

คีริล หลุยส์-เดรย์ฟุส เศรษฐีหนุ่มวัย 23 ปี กลายเป็นเจ้าของสโมสรคนใหม่ของซันเดอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ หลังฟุตบอลลีกอังกฤษ (EFL) รับรองการเทคโอเวอร์ของเขา

สจ๊วต โดนัลด์ เจ้าของทีมคนเก่าของทัพแมวดำ ตอบรับข้อเสนอจาก หลุยส์-เดรย์ฟุส ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา แต่การส่งต่อสโมสรต้องผ่านการอนุมัติจากฟุตบอลลีกอังกฤษก่อน ซึ่งล่าสุดทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี

"ผมภูมิใจที่ได้เป็นผู้ดูแลองค์กรที่ได้รับการเคารพแห่งนี้ แต่ผมก็รู้ว่ามันมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่" หลุยส์-เดรย์ฟุส กล่าว

📰 Sunderland AFC today received approval from the @EFL for Kyril Louis-Dreyfus to acquire a controlling interest in the club, signalling the start of a new era on Wearside.



Louis-Dreyfus also becomes the club’s new Chairman with immediate effect.