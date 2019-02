วิถีซามูไร! ญี่ปุ่นเก็บห้องแต่งตัวเรียบร้อย พร้อมคำขอบคุณ ก่อนลาเอเชียนคัพ

ทีมชาติญี่ปุ่นสร้างความประทับใจให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันอีกครั้ง หลังช่วยกันทำความสะอาดห้องแต่งตัวภายในสนามแข่ง พร้อมกับเขียนคำขอบคุณ หลังจบภารกิจเอเชียน คัพ 2019

ญี่ปุ่นไม่สามารถคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 5 มาครอง หลังพ่ายให้กับกาตาร์ 1-3 ในรอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ซึ่งหลังจบเกมการแข่งขันนั้นทัพซามูไรบลูได้ทำความสะอาดห้องแต่งตัวภายในสนามแข่งขัน เหมือนที่เคยทำในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลรายการอื่นๆ พร้อมกับเขียนคำขอบคุณ 3 ภาษา ได้แก่ภาษาอาหรับ, ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

Japan leave the #AsianCup2019 dressing room spotless with thank you message in English, Arabic and Japanese! 👏 pic.twitter.com/RfiVyoMumd