วิตติ้งแฮม อดีตแข้งวิลลา, คาร์ดิฟฟ์ เสียชีวิต

ปีเตอร์ วิตติ้งแฮม อดีตกองกลางของแอสตัน วิลลา รวมถึงคาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ เสียชีวิตแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณศีรษะ

อดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษชุด U21 พลาดพลัดตกจากที่สูงที่ผับแห่งหนึ่งในเวลส์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา จนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณศีรษะและต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนับตั้งแต่นั้น กระทั้งล่าสุดเขาก็จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วด้วยวัย 35 ปี

ทั้งนี้ วิตติ้งแฮม เติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมีของ แอสตัน วิลลา จากนั้นเขาย้ายไปเล่นกับ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ในระหว่างฤดูกาล 2007-2017 และอยู่ในทีมชุดเข้าชิง เอฟเอ คัพ และ ลีก คัพ ก่อนตัดสินใจแขวนสตั๊ดกับ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส ในซัมเมอร์ปี 2018

All at Aston Villa are deeply saddened to learn of the passing of Peter Whittingham, an Academy graduate and FA Youth Cup winner who represented our first team between 2003 and 2007.



