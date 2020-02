วิจารณ์ขรม! โค้ชฟิตเนสมายอร์ก้าทำตาตี่เรียกคูโบะ

ดานี ปาสตอร์ โค้ชฟิตเนสของมายอร์ก้า กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังทำตาตี่ตอนส่งสัญญาณเรียก ทาเคฟูสะ คูโบะ มิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่น

เกมลาลีกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงครึ่งหลังของเกมที่ มายอร์ก้าบุกไปพ่ายเอสปันญอล 0-1 ซัลบา เซบียา มิดฟิลด์ของทีมได้รับบาดเจ็บ ทำให้ ปาสตอร์ ที่เป็นโค้ชฟิตเนสลุกไปส่งสัญญาณเรียก คูโบะ ที่กำลังวอร์มอยู่ข้างสนาม

แต่ทว่า ปาสตอร์ กลับทำท่าตาตี่เพื่อเรียกความสนใจก่อนกวักมือเรียก คูโบะ มาฟังแผนเปลี่ยนตัวลงสนาม ซึ่งทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ถึงเรื่องการเหยียดเชื้อชาติอย่างหนัก ซึ่งทั้งนี้ ทาง ปาสตอร์ และ มายอร์ก้า ยังไม่ได้ออกมาแถลงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

This is how Mallorca's staff called back Kubo warming up on the sidelines for his substitution. #EspanyolRCDMallorca #ESPMLL pic.twitter.com/psU70crdgR