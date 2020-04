วิกฤตหนัก! ซันเดอร์แลนด์สั่งพักงานนักเตะ, สต๊าฟฟ์เกือบยกชุด

ซันเดอร์แลนด์ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้สั่งพักงานนักเตะชุดใหญ่, นักเตะเยาวชน และสต๊าฟฟ์เกือบทั้งหมด โดยเหลือไว้แค่ฟิล พาร์กินสัน ผู้จัดการทีม และพนักงานบางส่วนเท่านั้นที่ต้องทำงานอยู่บ้าน

สหราชอาณาจักร กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 โดยยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดสูงถึง 55,000 ราย และเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 6,000 ราย

"ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี ยืนยันว่านักเตะชุดใหญ่, นักเตะเยาวชน และสต๊าฟฟ์ถูกสั่งพักงาน อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19" แถลงการณ์ ระบุ

"สัปดาห์ก่อน เอฟเอ, พรีเมียร์ลีก และอีเอฟแอลประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย"

"ซันเดอร์แลนด์จะไม่ลดหรือเลื่อนจ่ายค่าจ้างนักเตะหรือสต๊าฟฟ์คนไหน และสโมสรสัญญาว่าพนักงานทุกคนยังคงจะได้รับเงินเต็มจำนวน"

"สต๊าฟฟ์กลุ่มเล็ก ๆ รวมถึงผู้จัดการทีมอย่างฟิล พาร์กินสัน จะทำงานอยู่บ้านต่อไป โดยในช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นนี้ สโมสรให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของนักเตะ, สต๊าฟฟ์, แฟนบอล และชุมชนเป็นหลัก"

📰 #SAFC can today confirm that its first-team players, contracted academy players and backroom staff have recently been placed on furlough leave due to the ongoing impact of the COVID-19 pandemic.