ล่าตั๋วเลื่อนชั้น! ขอนแก่น ตั้ง โค้ชโจ คุมแทน พิภพ

ขอนแก่น ยูไนเต็ด บรรลุข้อตกลงแต่งตั้ง “โค้ชโจ” ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทัพ จงอางผยอง ลุยศึก บีวายดี ซีล ไฟว์ ลีก 2 ฤดูกาล 2025/26
จงอางผยอง เพิ่งแยกทางกับ “โค้ชกบ” พิภพ อ่อนโม้ ที่แสดงความรับผิดชอบต่อผลงานด้วยการขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอน จากผลงงานพาทีมเก็บชัยไปเพียง 4 นัด จาก 12 เกม ซึ่งทางบอร์ดบริหารได้พิจารณาและเคารพในการตัดสินใจก่อนแยกทางกันด้วยดี
ขณะที่ “โค้ชโจ” เพิ่งแยกทางกับ ชลบุรี เอฟซี ทีมในไทยลีก 1 เช่นกัน หลังไม่สามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้เลยตลอดการคุมทัพ ก่อนจะย้ายมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของ ขอนแก่น เพื่อพาทีมล่าตั๋วเลื่อนชั้นกลับลีกสูงสุด
สำหรับ ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น ผ่านประสบการณ์คุมทีมในศึกไทยลีกมาแล้วหลากหลายสโมสร ไม่ว่าจะเป็น เชียงราย ยูไนเต็ด, พีทีที ระยอง, พีที ประจวบ เอฟซี, นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี และชลบุรี เอฟซี